Нынешний год станет переломным для автопрома в Петербурге, заявил Соловейчик

Нынешний год должен стать переломным для заводов Hyundai, Toyota и площадки Nissan в Северной столице, заявил в интервью "Деловому Петербургу" глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. Он заявил, что городской автопром находится "в сложном положении", выход из которого планируется найти в 2023 году.

"Вариантов много, и я точно знаю, что этот год станет переломным. И очень надеюсь, что городской автопром выйдет уже другим: более локализованным, независимым и с центрами разработки (RnD) здесь, в Санкт–Петербурге. Это и сделает тогда производство автомобилей полноценной промышленной отраслью", — высказался Соловейчик.

Чиновник напомнил, что в 2023 году "АвтоВАЗ" собирается приступить к сборке машин на заводе Nissan. Судьба заводов Hyundai и Toyota сейчас решается с Минпромторгом, отметил он. Также Соловейчик посетовал на "не соответствующую другим отраслям" налоговую отдачу автопрома в прежние годы, объяснив это налоговыми льготами и недостаточной локализацией производства.

По словам Соловейчика, Смольный рассчитывает подключить к работе "АвтоВАЗа" петербургских поставщиков. "То есть, решая задачу скорейшего запуска завода, необходимо обеспечить высокий уровень локализации, — заявил он. — Тогда в долгосрочной перспективе мы сможем получить устойчивую отрасль".

Двумя неделями ранее "АвтоВАЗ" сообщил о закрытии сделки по приобретению завода Nissan в Петербурге. Как рассказал президент автопредприятия Максим Соколов, в 2023 году здесь планируется выпустить до 10 тысяч машин, а в 2025-2027 годах выпуск может достичь 50-70 тысяч машин ежегодно.

Фото: pixabay