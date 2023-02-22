На Дороге Жизни ввели в эксплуатацию ЖК "Северный вальс"

Госстройнадзор Ленинградской области утвердил ввод в эксплуатацию проблемного второго корпуса жилого комплекса "Северный вальс", расположенного во Всеволожском районе, о чем сообщает правительство региона. Таким образом удалось защитить права около шестисот обманутых дольщиков. Ожидается, что ключи от квартир они смогут получить уже весной.

"Поступательно избавляемся от старого наследия группы компаний "Петрострой" и планомерно выполняем свои обязательства перед дольщиками. Это уже третий проблемный объект обанкротившейся компании, строительство которого завершило правительство Ленинградской области", - прокомментировал событие вице-губернатор Евгений Барановский.

Первый корпус ЖК на Дороге Жизни сдали с опозданием на пять лет. В прошлом году "Петрострой" признали банкротом, чему предшествовало возбуждение уголовного дела против гендиректора компании Дмитрия Ипатова. Ему инкриминировали присвоение средств дольщиков. Минувшим летом Горсуд Петербурга отправил дело на пересмотр.