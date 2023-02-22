Володин поддержал предложения о совместной работе фракций по деофшоризации экономики

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 22 февраля заявил о необходимости совместной работы всех фракций с правительством и профильными комитетами, передает пресс-служба парламента. В качестве примера он привел введенный в прошлом году запрет на разработку российских недр зарубежными компаниями без создания юрлиц в стране.

Рассуждая о состоявшемся накануне послании президента Федеральному собранию, Володин объявил, что это было "больше чем послание". По его мнению, "это был разговор с гражданами нашей страны по всем вопросам, болевым точкам", который "носит, безусловно, стратегический характер".

Решением конкретных вопросов по итогам послания должны заняться все фракции Госдумы, продолжил спикер. Работу возглавит заместитель Володина Александр Жуков, "все фракции примут участие в ней, с тем чтобы законы, решения как можно быстрее были реализованы и мы выполнили бы свою непосредственную обязанность", заявил председатель Госдумы.

Володин призвал депутатов следить за развитием партийной системы. "Крайне важно, что как можно больше активных граждан, политических структур объединились вокруг президента, - объявил он. - Есть Путин — есть Россия. Это, коллеги, мы должны понимать".

Также на заседании в среду Госдума единогласно приняла в трех чтениях внесенный накануне закон о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях.