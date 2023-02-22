Госдума приняла закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам

Государственная дума сразу во втором и третьем чтениях приняла 22 февраля закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам, которые возобновили службу для участия в контртеррористических и иных операциях за пределами России или же были призваны в армию по мобилизации. Авторами проекта выступили ряд депутатов со спикером Вячеславом Володиным во главе.

Как отмечали законотворцы в пояснительной записке к проекту, сейчас ряд военных пенсионеров готовы вернуться к службе в армии, в том числе на должностях с окладом ниже того, от которого рассчитывалась их пенсия. В результате по увольнении со службы их пенсия будет рассчитываться "в меньшем размере, чем ранее назначенная пенсия". Подобную ситуацию авторы посчитали противоречащей "принципу социальной справедливости".

Законопроект предполагает предоставление военным пенсионерам выбора после увольнения между возобновлением ранее начисленной пенсии и назначением новой пенсии по последнему месту службы, указали в пресс-службе Госдумы. Сам законопроект был внесен на рассмотрение парламентариев в конце ноября прошлого года.

Также в среду Госдума единогласно поддержала приостановку участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях.