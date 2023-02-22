Покупатель фабрики IKEA арендовал площади завода Ford во Всеволожске

Производитель мебельных фасадов "Слотекс" арендовал часть площадей бывшего завода Ford во Всеволожском районе Ленобласти, сообщил 22 февраля "Новый проспект" со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко.

До сих пор имя арендатора не раскрывалось, было известно лишь, что площадку бывшего автопредприятия ждет переоборудование под деревообрабатывающее производство. Какие именно мощности завода взял "Слотекс", не сообщается.

Ранее областной комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти сообщал о проведении пусконаладочных работ новым арендатором. "Новый собственник организует там производство изделий из древесины", — извещали чиновники в минувшем январе.

Неделей ранее Минпромторг назвал покупателей трех заводов IKEA в России, ими стали компании "Лузалес" и "Слотекс". Последний приобретает фабрику в Новгородской области.

Фото: Slotex Россия/ "ВКонтакте"