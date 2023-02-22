Роскомнадзор заблокировал сайт премии "Редколлегия"

Сайт российской ежемесячной премии в области журналистики "Редколлегия" оказался заблокирован 22 февраля. В Роскомнадзоре объяснили это противодействием распространению запрещенного контента, сообщило ТАСС.

"На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту премии "Редколлегия" ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента", - говорится в сообщении федерального агентства.

В РКН заявили, что на сайте "Редколлегии" неоднократно размещались материалы с недостоверной, по мнению ведомства, информацией о спецоперации на Украине.

Премия "Редколлегия" была учреждена предпринимателем Борисом Зиминым*. В январе суд заочно арестовал его по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сам бизнесмен находится за границей.

В понедельник РКН объяснил блокировку сайта онлайн-издания The Bell** борьбой с распространением фейков о спецоперации.

*Минюст внес Бориса Зимина в единый реестр иноагентов

**Минюст внес The Bell в единый реестр иноагентов