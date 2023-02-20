Роскомнадзор объяснил блокировку сайта The Bell* борьбой с распространением фейков о СВО

Роскомнадзор прокомментировал блокировку сайта интернет-издания The Bell* на территории России противодействием распространению запрещенного контента, передает 20 февраля РИА Новости. В регуляторе заявили о публикации ресурсом информации о спецоперации на Украине, противоречащей официальной позиции российских властей.

"На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту The Bell* ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента", — цитирует информагентство заявление РКН.

О блокировке сайта The Bell* стало известно в воскресенье, 19 февраля. В начале марта 2022 года издание сообщало о принятом решении отказаться от освещения СВО в связи с ужесточением законодательства. Заявление прозвучало в день одобрения Советом Федерации закона о наказании за распространение фейков о Вооруженных силах.

В декабре Министерство юстиции внесло The Bell* в перечень иноагентов.

*Минюст внес The Bell в единый реестр иноагентов