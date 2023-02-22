Коррупционное дело сотрудника петербургского ЖКС передали в суд

Петербургские правоохранители закончили расследовать экономическое дело, возбужденное в прошлом месяце против сотрудника ЖКС №2 Красносельского района Владимира Господарова. Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, материалы дела, возбужденного по п. "в" ч.5 ст. 290 УК (получение взятки), передали в суд.

Силовики считают, что 38-летний коммунальщик ежемесячно требовал по 20 тысяч рублей от предпринимателя, который незаконно занял помещение в районе и использовал его как точку общепита. Деньги выплачивались за непринятие мер к бизнесмену. Всего таким образом с прошлой осени в качестве взяток было передано 60 тысяч рублей. В январе Господарова взяли с поличным при получении муляжа денежных средств. В оперативном эксперименте согласился участвовать владелец кафе.

Ранее суд отказал следствию и не стал отправлять фигуранта под домашний арест.