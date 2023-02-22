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Новости 17:36

Совфед одобрил отмену действия договоров Совета Европы в отношении России

фото ЗакС политика Совфед одобрил отмену действия договоров Совета Европы в отношении России

Совет Федерации на пленарном заседании 22 февраля принял закон об отмене действия в отношении России договоров Совета Европы, включая Устав этой организации. Суммарно речь идет о выходе из 21 международного договора начиная с 16 марта прошлого года.

Среди прочего, Россия денонсирует Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Конвенцию о пресечении терроризма, Европейскую хартию местного самоуправления и ряд других документов.

"Одобренный в среду закон устраняет возникшие вследствие этого юридические коллизии именно в российском правовом поле", — заявил ТАСС сенатор Константин Косачев. Он также высказал мнение, что права и интересы россиян при этом не пострадают, поскольку они "надежно защищены еще более строгими нормами собственно российского законодательства, которое получило опережающее по сравнению с конвенциями Совета Европы развитие за 26 лет членства России в этой организации".

На прошлой неделе закон о выходе России из договоров с Советом Европы одобрила Госдума. Законопроект на рассмотрение парламента внес в середине января президент Владимир Путин.

Фото: council.gov.ru


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