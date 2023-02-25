Суд в Петербурге отправил под стражу обвиняемого в нападении на сотрудника ОМОН

Куйбышевский районный суд 25 февраля определил под арест Тиграна Хачикяна, задержанного накануне у Гостиного двора за стрельбу в сотрудника ОМОН, передает объединенная пресс-служба городских судов. Перед этим против него было выдвинуто обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

По версии следствия, утром в пятницу Хачикян не менее двух раз выстрелил в силовика из охотничьего гладкоствольного ружья. Перед этим росгвардеец потребовал от него прекратить нарушение общественного порядка.

Пострадавший силовик был в тяжелом состоянии доставлен в одну из городских больниц. На месте инцидента были обнаружены коктейли Молотова, два ружья, травматический пистолет и боеприпасы.

В ходе судебного заседания следствие ходатайствовало о заключении Хачикяна под стражу, апеллируя к тому, что еще не установлены лица, которые могут быть причастны к преступлению. Также обвиняемый может быть причастен к совершению иных преступлений против госвласти, предположило следствие.

Сам Хачикян против ареста не возражал.

Суд удовлетворил прошение следствия и отправил Хачикяна под стражу сроком до 23 апреля.

Фото: Константин Леньков