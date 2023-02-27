Суд в Приморье отменил приговор местному депутату Самсонову

Приморский краевой суд 27 февраля отменил приговор депутату местного Заксобрания Артему Самсонову (КПРФ), приговоренному к 13 годам лишения свободы за растление малолетнего, известило ТАСС. Дело направили на новое рассмотрение, коммуниста перевели под домашний арест.

"Приговор в отношении Самсонова А. А. отменен, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию в тот же суд иному составу суда", — приводит информагентство сообщение пресс-службы Приморского краевого суда. Депутату заменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест сроком на три месяца.

В сентябре 2022 года Ленинский райсуд Владивостока признал Самсонова виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ) и приговорил к 13 годам колонии. Защита депутата оспорила вынесенное решение.

Следствие считает, что в 2018 году Самсонов продемонстрировал 11-летнему ребенку фаллоимитатор. Сам депутат говорил о наличии сфальсифицированных доказательств в его деле. Само дело против него было заведено осенью 2021 года.

Фото: Telegram-канал "Депутат Самсонов"