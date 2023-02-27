Молодежный парламент Петербурга пригласил "реданов" и "офников" на кейс-чемпионат

Члены Молодежного парламента Петербурга тоже обратили внимание на инцидент с участием подростков в торговом центре "Галерея", который произошел на этих выходных. Представители совещательного органа при Заксобрании предположили, что сторонники субкультур "Редан" и "офники" не могут найти способ выплеснуть свою энергию. Об этом ЗАКС.Ру рассказал пресс-секретарь Молодежного парламента Никита Капитонов.

- С грустью наблюдаем, как молодые люди из этих течений не могут найти приложение своей энергии. Вместо "разборок" рекомендуем действительно полезно распорядиться личным временем и инициативой: принять участие в общественно-значимых мероприятиях. К примеру, в организуемом Молодежным парламентом кейс-чемпионате, анонс которого состоится уже на днях, - сказал Капитонов.

Подробностей о планируемом мероприятии в пресс-службе Молодежного парламента не привели.

Напомним, в выходные в отделы полиции попали порядка 200 несовершеннолетних, которые якобы участвовали в потасовке между представителями "офников" и приверженцами некой "ЧВК Редан", вдохновленной аниме. Последние, в частности, используют символику с изображением паука и числа "4".

По факту массовой перепалки возбуждено уголовное дело. Полиция задержала 17-летнего первокурсника, подозреваемого в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Уполномоченная по правам человека в Петербурга Анна Митянина высказала мнение, что вина за произошедшее может лежать на взрослых.

Константин Леньков