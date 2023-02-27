Четверым участникам инцидента в "Галерее" присудили административные аресты

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел административные протоколы на молодых людей, задержанных накануне в ТРЦ "Галерея" после массовой драки. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, по статье о хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП) Константина Игнатьева, Сергея Фокина, Максима Жеребцова и Рустама Алексеева отправили в спецприемник на пять суток. В свою очередь, Никита Ловыгин отделался штрафом в 500 рублей.

Суд счел, что задержанные грубо и нецензурно выражались в публичном месте и провоцировали потасовку, чем выразили неуважение к обществу. Своей вины привлеченные к ответственности петербуржцы не признали.

Аналогичный протокол на Андрея Полункина суд вернул в полицию, а судебное рассмотрение "хулиганского" протокола на Даниила Дмитриева перенесли.

Напомним, что всего в оцепленном ТРЦ "Галерея" накануне задержали более 200 молодых людей. Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина пообещала проследить за соблюдением их прав: инцидент в ближайшее время подробно рассмотрит Комиссия по делам несовершеннолетних.