Пискарев заподозрил происки заграницы в ситуации с "ЧВК Редан"

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о планах разобраться в ближайшее время в ситуации вокруг "ЧВК Редан". Для этого депутат намерен направить запросы в правоохранительные органы.

"Одно дело — если речь идет об увлечении молодежи каким-то мультфильмом, другое — если это замаскированные под молодежную субкультуру попытки вовлечь подрастающее поколение в криминальную среду, массовые беспорядки и драки", — высказался Пискарев в своем Telegram-канале.

Среди прочего, парламентарий желает выяснить, не стоят ли за несовершеннолетними поклонниками аниме "представители недружественных стран", якобы стремящиеся "дестабилизировать ситуацию через нашу молодежь".

Накануне Смольнинский районный суд отправил в спецприемник четверых молодых людей, задержанных после нападения на школьника в ТРК "Галерея". Как сообщалось, причиной драки послужила надетая на подростка толстовка с изображением паука. Пятого задержанного суд оштрафовал на 500 рублей.

Более подробно о ситуации с "ЧВК Редан" читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Telegram-канал Василия Пискарева