Депутат Астахова связала агрессию на ТВ с конфликтом "офников" и "ЧВК Редан"

Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Наталия Астахова прокомментировала ЗАКС.Ру конфликт "офников" и представителей "ЧВК Редан", которой произошел в ТЦ "Галерея" на минувших выходных. По мнению парламентария, поведение подростков связано с участившейся на российском телевидении агрессивной риторикой. Астахова уверена, что воспитывать детей нужно в "любви и строгости".

— Мне кажется, чрезмерно много в обществе агрессии. Пропагандистские передачи на телевидении или каналы в соцсетях подогревают нетерпимое отношение людей друг к другу. Посмотрите на телевизионные дискуссии, проходящие, на мой взгляд, совершенно в неподобающем тоне: напористо, без уважения к собеседникам. Участники таких шоу не терпят никаких других точек зрения, кроме своих, как им кажется, единственно верных. В школах на первое место вышло военное воспитание и затмило все. Безусловно, школа должна воспитывать уважение к истории, патриотизм, но когда преобладает милитаризм, то, конечно, все это не лучшим образом сказывается на психике подростков, — считает Астахова.

Астахова отметила, что подобные конфликты среди подростков бывали и раньше, но не в таких масштабах. При этом единоросс не считает, что нужно запрещать аниме, включая "Hunter X Hunter", которым вдохновились последователи так называемой "ЧВК Редан". Практику запретов она называет "самым пагубным путем".

— Вот если бы родители и педагоги больше общались с подростками, обсуждали интересные для них темы, разъясняли что к чему, как отличить правду от лжи, то было бы больше пользы. Одними запретами и муштрой мы воспитаем в детях только злобу. История нашей же страны учит, что на запретах процветающее общество не построишь. У коммунистов не получилось, ни у кого не получится. При коммунистах, когда все было тотально закрыто, и то взрослые слушали "Голос Америки"*. Зачем нам повторять ошибки коммунистов? Мы ведь единороссы, — подчеркнула депутат.

Напомним, в воскресенье сотрудники полиции доставили из ТЦ "Галерея" в отделы полиции более 100 человек из-за драки между "офниками" и сторонниками "ЧВК Редан". Потасовка в общественном месте обернулась уголовным делом по статье о хулиганстве группой лиц (ст. 213 УК). Сейчас задержан в качестве подозреваемого 17-летний студент колледжа. Похожие стычки между представителями молодежных субкультур прошли в крупных городах страны.

Подробнее об истории конфликта — читайте в материале ЗАКС.Ру.

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Константин Леньков