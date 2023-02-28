Смольный готовит единовременную выплату ветеранам ВОВ в честь Дня Победы

Комитет по социальной политике Петербурга подготовил проект закона о единовременной выплате, приуроченной к 78-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

В документе сказано, что по 10 тысяч рублей должны получить инвалиды, участники и ветераны ВОВ, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда. По 5 тысяч рублей планируют выплатить родившимся до 3 сентября 1945 года. Такую же сумму должны получить вдовы и вдовцы инвалидов и участников ВОВ, военнослужащих, погибших в ВОВ, в войнах с Финляндией и Японией.

Касаются выплаты только петербуржцев или бездомных, у которых последнее подтвержденное место жительства - Петербург, сказано в документе. Там же уточняется, что выплата не распространяется на тех, кто уехал на постоянное место жительства за пределами России.

Напомним, ранее администрация Петербурга готовила аналогичные выплаты в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда. В 2022 году Смольный также выдавал по 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ.

София Саттарова / Фото: Pixabay