Суд в Москве обязал Siemens поставить РЖД 13 "Сапсанов"

Арбитражный суд в Москве обязал немецкий концерн Siemens поставить РЖД недополученные российской компанией 13 высокоскоростных поездов "Сапсан", о чем пишет ТАСС со ссылкой на судебную картотеку. Спор между двумя сторонами, начинавшийся в Петербурге, тянется с первой половины прошлого года.

Производитель поездов все это время настаивает на невозможности продолжать поставки из-за антироссийских санкций Евросоюза. Суд счел приведенное обоснование для одностороннего расторжения контракта четырехлетней давности несостоятельным и противоречащим "публичному порядку РФ".

"Экономические санкции иностранного государства, какого-либо государственного союза, объединения не могут выступать в качестве основания для нарушения прав российского юридического лица, в том числе посредством одностороннего отказа от оказания поставки поездов", - сказано в решении арбитража.

У Siemens есть месяц на то, чтобы оспорить решение в Девятом арбитражном апелляционном суде. В прошлом году стороны с тем же результатом вступили в юридический спор из-за отказа немецкой стороны осуществлять техосблуживание скоростных электричек "Ласточка".