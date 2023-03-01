Издание "Новый фокус" оштрафовали на 450 тысяч рублей из-за "возбуждения ненависти"

Суд в Хакасии оштрафовал региональное издание "Новый фокус" на 450 тысяч рублей. На юрлицо СМИ ранее составили протокол о возбуждении ненависти (ст. 20.3.1 КоАП), о чем сообщила "Новая газета".

Ряд публикаций на сайте издания, как гласят прозвучавшие в суде выводы психолингвистического исследования, содержали информацию, "оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность представителей правоохранительных органов". Кроме того, прокурор отметил, что публикации направлены на формирование "интолерантных установок" в отношении силовиков.

Главред "Нового фокуса" Михаил Афанасьев с весны прошлого года находится под арестом. Его обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах с использованием служебного положения (п. "а" ч. 2 ст. 207.3 УК).