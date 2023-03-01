В КИО рассказали о судьбе арендаторов помещений Апраксина двора

В случае проведения реконструкции Апраксина двора арендодателям помещений разрешат расторгать договоры в одностороннем порядке. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета имущественных отношений. Собственник того или иного помещения должен будет предупредить арендатора не позднее чем за два месяца.

Сегодня, по данным КИО, из 68 зданий рынка в частной собственности находятся 24 объектов, а в смешанной - 17. С прошлой осени на аукционах в аренду сдали 15 тысяч кв. метров недвижимости Апраксина двора. Такие договоры рассчитаны на три года. Последние торги прошли месяц назад.

Напомним, что соглашение о реконструкции старейшего рынка, заключенное Смольным с компанией GloraX на последнем ПМЭФ, так и не начали реализовывать. Проект требует привлечения инвестиций в размере 50 млрд рублей. Затягиванием работ в конце осени интересовался Следственный комитет.