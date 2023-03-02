Реставрация дачи Мюзера обойдется в 70 миллионов рублей

На реставрацию дачи Мюзера в Зеленогорске потребуется приблизительно 70 миллионов рублей, сообщил 2 марта "Деловой Петербург" со ссылкой на подсчеты экспертов. Сами работы могут растянуться на три года.

В середине февраля стало известно, что аварийное здание приобрел Степан Цепалкин, который вместе со своим бизнес-партнером Яном Бобрышевым занимается ремонтом старинных зданий Петербурга для дальнейшего их использования. Как сообщали градозащитники, фактически дачу Мюзера купили оба предпринимателя.

Здание находится в аварийном состоянии, местами там обрушились крыша и стены. Площадь строения составляет 500 квадратных метров без учета чердака и подвала, Бобрышев ранее уже говорил о том, что для восстановления дачу придется полностью разобрать и собрать заново. Стоимость работ будет известна после исследований, однако Бобрышев убежден, что она окажется выше, чем на городских объектах. Опрошенные "Деловым Петербургом" эксперты полагают, что на восстановление дачи потребуется около 70 миллионов рублей.

Дача Мюзера была построена в конце XIX века, в времена СССР здесь располагались клуб, военкомат и ЗАГС. Новые собственники планируют вернуть зданию после ремонта первоначальное предназначение и использовать как дачу.

Фото: kgiop.gov.spb.ru