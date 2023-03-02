Белоруссия намерена выкупить порт "Бронка" в 2023 году

Белоруссия намерена закрыть сделку по приобретению морского порта "Бронка" в Ломоносове в течение 2023 года, сообщило 2 марта РИА "Новости" со ссылкой на заявление министра транспорта и коммуникаций республики Алексея Авраменко.

"Сделка в процессе, думаю, в ближайшее время завершится. <...> Речь о покупке", — заявил белорусский чиновник журналистам. На вопрос, планируется ли завершить сделку в 2023 году, он ответил утвердительно.

В феврале стало известно о планах российской стороны передать "Бронку" в собственность Белоруссии, которая из-за наложенных санкций лишена возможности экспортировать свои грузы через порты в странах Прибалтики. Летом 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко осматривал "Бронку" в ходе очередного визита в Россию.

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