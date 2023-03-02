Лантратова попросила Бастрыкина отыскать создателей групп в соцсетях о "ЧВК Редан"

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к главе Следственного комитета с просьбой проверить группы в социальных сетях и мессенджерах, посвященные "ЧВК Редан", и выявить их организаторов, сообщило 2 марта ТАСС со ссылкой на документ.

В своем обращении депутат утверждает, что "почти все" Telegram-каналы и группы во "ВКонтакте" и Discord на тему субкультуры появились или возобновили деятельность после 20 февраля, а до того якобы носили "отдельную, не схожую с текущей тематику". Некоторые из них ранее были "группами смерти", утверждает Лантратова.

Депутат заподозрила в деятельности групп о "ЧВК Редан" целенаправленную работу "с целью объединения подростков для создания проблемной внутриполитической ситуации и проведения физических акций прямого действия". В связи с этим она попросила Бастрыкина отыскать "организаторов и кураторов" этих групп и принять меры в случае необходимости.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в МВД с просьбой сообщить о ситуации с "ЧВК Редан". Более подробно о субкультуре и происшествиях вокруг нее читайте в материале ЗАКС.Ру.