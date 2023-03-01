Глава СПЧ обратился в полицию из-за "ЧВК Редан"

Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил запрос в МВД касательно ситуации с "ЧВК Редан", сообщила 1 марта пресс-служба СПЧ. Его заинтересовала информация о возможных беспорядках в связи с "растиражированными видеороликами массовых драк несовершеннолетних в торговых центрах".

"Просим вас поручить направить в адрес Совета информацию о возможных причинах беспорядков, а также сведения о количестве задержанных в связи с этим лиц", — цитирует пресс-служба Совета обращение Фадеева, составленное на имя главы ГУ МВД по городу Москве Олега Баранова.

Накануне Фадеев выступил с идеей ввести юридическое определение для "русофобии" с тем, чтобы в дальнейшем наказывать за нее уголовно.

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заподозрил в деятельности "ЧВК Редан" происки "представителей недружественных стран". В свою очередь, депутат петербургского ЗакСа Наталия Астахова предположила, что всему виной агрессия на телевидении. Более подробно о ситуации вокруг субкультуры читайте в материале ЗАКС.Ру.