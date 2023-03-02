КГИОП направил предостережение застройщику по поводу сноса корпуса "Сестрорецкого курорта"

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников вынес предостережение застройщику в связи с демонтажем третьего корпуса санатория "Сестрорецкий курорт", сообщил 2 марта "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Чиновники потребовали приостановить работы до определения ценности здания.

"Комитетом 28 февраля направлено предостережение в адрес правообладателя и застройщика о недопустимости нарушения обязательных требований закона №73-ФЗ и приостановлении работ до момента определения КГИОП историко-культурной ценности зданий", — приводит "Интерфакс" сообщение комитета.

Также КГИОП обратился в ОМВД по Курортному району с просьбой провести проверку по факту сноса здания.

В комитете уточнили, что в прошлом году получили эскизы проекта реконструкции санаторного корпуса и восстановления утраченного исторического здания "Сестрорецкий курзал". Реконструкция предполагает уменьшение высоты здания с нынешних 38,5 метра в наивысшей точке до 36 метров.

О сносе третьего корпуса "Сестрорецкого курорта" стало известно 28 февраля. На следующий день депутат Заксобрания Борис Вишневский обратился в КГИОП и комитет имущественных отношений с вопросами об основаниях для начавшегося демонтажа.