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Новости 10:03

Поджигатель военкомата в Приморье получил семь лет заключения

фото ЗакС политика Поджигатель военкомата в Приморье получил семь лет заключения

Суд в Хабаровске приговорил к семи годам лишения свободы 21-летнего солдата срочной службы, который минувшим летом поджег здание военкомата во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба 1-го Восточного окружного военного суда, который счел, что обвиняемый таким образом хотел совершить "воздействие на принятие органами власти решения о прекращении специальной военной операции на территории Украины". Дело на фигуранта завели по статье "Террористический акт" (ч. 1 ст. 205 УК). Свою вину он признал.

По версии следствия, за свои действия срочник договорился получить вознаграждение в размере 100 тысяч рублей от некоего заказчика. Первые два года реального срока осужденный пробудет в тюрьме, после чего его этапируют в колонию строгого режима.

Отметим, что поджоги россиянами военкоматов стали массовым явлением в прошлом году. На текущей неделе задержали петербургского школьника, который проходит сразу по двум делам о попытках поджечь принадлежащие Минобороны здания.


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