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Новости 11:26

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело профессора Матвеева, отрицавшего Холокост

фото ЗакС политика Суд в Петербурге прекратил уголовное дело профессора Матвеева, отрицавшего Холокост

Горсуд Петербурга прекратил производство по делу о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК), возбужденного два года назад против бывшего преподавателя РАНХиГС Владимира Матвеева. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, истекли сроки давности привлечения к ответственности по избранной ему статье.

Процесс проходил в закрытом режиме и с привлечением присяжных, которых в итоге распустили. Сторона обвинения не стала возражать против прекращения дела.

Напомним, что Матвеева стали преследовать после его скандальных высказываний в начале 2021 года: в ходе одного из вебинаров он утверждал, что Холокоста в Третьем рейхе не существовало. Резонансное выступление профессора привело к его увольнению из РАНХиГС, которое он не смог оспорить в суде.


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