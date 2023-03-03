ЕСПЧ присудил компенсации 22 россиянам за участие в митингах

Европейский суд по правам человека рассмотрел дела 22 россиян, привлеченных к ответственности за организацию митингов или участие в них, и назначил всем заявителям компенсации в диапазоне от 3 до 3,9 тысяч евро.

Дела россиян, в частности, были связаны с задержаниями на антикоррупционных митингах 26 марта 2017 года и с задержаниями на протестах перед выборами в Мосгордуму летом 2019 года.

Страсбургский суд постановил, что в каждом из изученных случаев преследования нарушались такие статьи Европейской конвенции, как право гражданина на личную неприкосновенность и право на справедливое судебное разбирательство.

Отметим, что с лета прошлого года Россия не выполняет решения ЕСПЧ. На текущей неделе президент подписал указ, согласно которому на Россию перестает распространяться действие Европейской конвенции.