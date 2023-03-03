Правозащитники признали политзаключенным бывшего учителя из Коми Никиту Тушканова

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал", сменивший ликвидированный ПЦ "Мемориал"*, признал бывшего учителя истории из Коми Никиту Тушканова политическим заключенным. Информация об этом появилась в Telegram-канале правозащитников 3 марта.

Против Тушканова возбуждены уголовные дела по статьям об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) и о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК РФ). Причиной этого послужили его высказывания о спецоперации на Украине и конкретно о взрыве Крымского моста.

"Мы полагаем, что ст. 280.3 УК РФ противоречит как российской Конституции, международным обязательствам РФ, так и базовым принципам права. Мы считаем, что слова, вменяемые Тушканову в вину по ст. 205.2 УК РФ как "оправдывающие терроризм", нельзя рассматривать в качестве побуждающих кого-либо к совершению действий террористического характера", — высказались правозащитники.

В начале декабря 2022 года Тушканов был арестован по статье об оправдании терроризма. В середине января появилась информация о том, что ему не позволяют жениться на том основании, что невеста проходит свидетелем по делу. Известно, что Росфинмониторинг внес Тушканова в реестр экстремистов и террористов.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр иноагентов