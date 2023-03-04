В Петербурге задержали активистку Анастасию Плюто

Петербургские правоохранители утром 4 марта задержали активистку Анастасию Плюто. Об этом сигнализировал ее сподвижник Красимир Врански.

Градозащитницу повезли в отдел полиции №52. О причинах задержания пока официально ничего не сообщается.

Плюто в последнее время участвует в борьбе против застройки Охтинского мыса, добиваясь сохранения археологических ценностей и создания музея. Время от времени активистка проводит одиночные пикеты.

UPD По данным депутата ЗакСа Бориса Вишневского, задержали Плюто именно из-за последней акции на Охтинском мысе.

"Ей "вменяют", во-первых, сожжение коробки с бумажками, изображающими безумные планы "Газпрома" застроить Охтинский мыс (что уничтожит памятники), а во-вторых - пацифистскую надпись на аватарке в сети ВКонтакте", - написал он в своем Telegram-канале.

Защищать активистку в полицейский участок отправился юрист Никита Сорокин.

UPD 13:58 Борис Вишневский сообщил, что Плюто отпустили из полиции