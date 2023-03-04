Член СПЧ предложил ввести уголовную ответственность за отрицание Холокоста

Уголовную статью о реабилитации нацизма (354.1 УК) необходимо дополнить отдельным пунктом об ответственности за отрицание Холокоста, считает член президентского Совета по правам человека Александр Брод.

"Статья 354.1 "Реабилитация нацизма" имеет правоприменительную практику, но когда дело касается отрицания Холокоста, происходят сбои", - приводит его довод "Интерфакс".

По словам правозащитника, уголовная ответственность за интересующее его деяние четко прописана в законодательствах как минимум пяти европейских стран.

Отметим, что накануне в связи с истечением сроков давности прекратили дело петербургского профессора Владимира Матвеева. Два года назад он публично поставил под сомнение массовое уничтожение евреев в Третьем рейхе, что привело к его увольнению из РАНХиГС.

Член СПЧ Брод считает, что за рубежом освобождение Матвеева от ответственности может дать повод для новых упреков в сторону России, а единомышленникам профессора внутри страны подарит чувство безнаказанности.