СК проверит жалобу автора Telegram-канала "Протестный МГУ" на избиение конвоиром

Следователи приняли к рассмотрению жалобу московского активиста, автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова, обвиняемого в распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК). Об этом сообщает группа его поддержки в социальных сетях, опубликовавшая скан ответа силовиков депутату Мосгордумы Дарье Бесединой.

Иванов заявил в СК об избиении, которому он подвергся прямо в здании суда со стороны конвоира. Из жалобы следует, что конвоиру не понравилось долгое общение подсудимого с адвокатом и отказ протянуть руки для заковывания в наручники. Помимо применения грубой силы, как указал фигурант в заявлении, в его адрес прозвучала угроза осуществления сексуализированного насилия. После получения ударов дубинкой у активиста появились гематомы.

Прокуратура ранее запросила для Иванова девять лет колонии, приговор огласят на следующей неделе. Процесс примечателен тем, что судья согласился привлечь к нему в качестве свидетеля обвинения министра иностранных дел Сергея Лаврова.