Карельский суд рассмотрит жалобу Слабуновой на штраф за дискредитацию армии

Верховный суд Карелии в понедельник, 6 марта, рассмотрит жалобу депутата местного Заксобрания, бывшей главы партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой на административный штраф за дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщила она в своем Telegram-канале в воскресенье.

"Просим отменить решение Петрозаводского городского суда, который 2 февраля оштрафовал меня на 30 тысяч рублей по административной статье о "дискредитации" российской армии", — написала Слабунова.

Политик уточнила, что суд оштрафовал ее за слова о необходимости выделения средств на образование, а также за опубликованное ей заявление "Яблока", касающееся неотложных мер по предотвращению ядерного конфликта.

Как сообщала ранее Слабунова, протокол на нее был составлен после заявления местного депутата от "Единой России", недовольного ее высказываниями.