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Новости 16:36

Охрана оцепила парк санатория "Сестрорецкий курорт"

фото ЗакС политика Охрана оцепила парк санатория "Сестрорецкий курорт"

Парк санатория "Сестрорецкий курорт" оцеплен охраной, на территорию не пускают пришедших на прогулку граждан, сообщил 5 марта "Красивый Петербург". По информации общественников, причиной этого стало проведение антитеррористических учений.

"Впускают только людей по списку, кто идет в бассейн по записи", — уточнили активисты.

Факт ограничения прохода на территорию парка 78.ru подтвердили в администрации санатория. "Проход осуществляется по спискам, пропускам, при предъявлении документа о приобретении процедур, листа о назначении процедур, действительного на момент помещения", — уточнили сотрудники курорта.

Ранее стало известно о начале работ по сносу третьего корпуса санатория. После этого КГИОП направил предостережение застройщику с требованием дождаться определения историко-культурной ценности зданий, а до тех пор демонтаж прекратить.

Фото: "Защита санатория Сестрорецкий курорт"/ "ВКонтакте"


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