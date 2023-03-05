Невролог обнаружил у Кара-Мурзы* дистальную полинейропатию

Политик Владимир Кара-Мурза* подвергся в СИЗО осмотру главного невролога УФСИН по Москве, сообщил 5 марта адвокат Вадим Прохоров в своих соцсетях. По его словам, это было связано с онемением ног, которое началось у оппозиционера после того, как администрация изолятора поместила его в карцер.

"На прошедшей неделе Владимир Кара-Мурза* был обследован в СИЗО главным неврологом УФСИН по Москве. Диагноз официально подтвердился: нижняя дистальная полинейропатия", — написал Прохоров.

Адвокат уточнил, что изначально причиной заболевания стало "двойное сильнейшее отравление неизвестными токсинами" его подзащитного в 2015 и 2017 годах. В условиях содержания в СИЗО и помещения в карцер болезнь усилилась, отметил он.

Прохоров добавил, что Кара-Мурзе* назначено медикаментозное лечение. оно начнется после того, как лекарства будут переданы в СИЗО.

Кара-Мурза* содержится под стражей с конца апреля 2022 года, против него возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене, распространении фейков про армию и осуществлении деятельности нежелательной организации (соответственно ст. 275, 207.3 и 284.1 УК РФ). Предварительное слушание в суде состоится в понедельник, 6 марта.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов