Мосгорсуд приступит к рассмотрению дела Кара-Мурзы*в ближайший понедельник

Предварительное слушание по делу оппозиционера Владимира Кара-Мурзы* состоится в Мосгорсуде в понедельник, 6 марта, сообщил в соцсетях его адвокат Вадим Прохоров. Против политика возбуждены дела о госизмене, распространении фейков об армии и осуществлении деятельности нежелательной организации (соответственно, ст. 275, 207.3 и 284.1 УК РФ).

"Заседание Московского городского суда по продлению меры пресечения в виде заключения под стражу Владимира Кара-Мурзы*, а также предварительное судебное заседание по уголовному делу назначено на понедельник, 6 марта", — написал адвокат.

Защитник уточнил, что предварительное заседание пройдет в закрытом для зрителей и журналистов режиме.

Кара-Мурза* находится в СИЗО с конца апреля прошлого года. Суд отправил его под арест по делу о фейках про армию, в дальнейшем против оппозиционера были возбуждены другие два дела. В октябре политик получил премию Вацлава Гавела за вклад в правозащитную деятельность. В конце февраля стало известно, что администрация столичного СИЗО "Водник" отправила его на четверо суток в карцер из-за того, что он сидел на шконке в камере в неположенное время.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов