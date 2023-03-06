Запущенный из-за закрытия "Ладожской" бесплатный трамвай сошел с рельсов

На третий день работы бесплатных трамваев-шаттлов, которые призваны компенсировать закрытие станции метро "Ладожская", один из них сошел с рельсов.

Происшествие имело место рано утром 6 марта около площади Александра Невского, о нем рассказали свидетели в паблике "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург". Авария затруднила движение между Центральным и Красногвардейским районами: пробками покрылись мост Александра Невского и Заневский проспект.

В результате инцидента движение бесплатных трамваев маршрута №30 между "Новочеркасской" и "Площадью Александра Невского" прервалось в понедельник утром примерно на час.

Примечательно, что в минувшую субботу в трамваях №30 не всем хватало места: журналисты заметили, что заявленный четырехминутный интервал не соблюдался.

фото: Алексей Матюхин / MR7