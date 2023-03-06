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Новости 14:25

Яшин* заявил, что не жалеет о решении остаться в России

фото ЗакС политика Яшин* заявил, что не жалеет о решении остаться в России

В Telegram-канале политика Ильи Яшина* 6 марта появился пост с рассуждениями о том, как он оценивает свое решение остаться в России, и не лучше ли было бы предпочесть лишению свободы добровольный выезд за рубеж.

Как уточнил Яшин*, подобная постановка вопроса ставит его "в тупик".

"Я ощущаю огромную поддержку людей, а моя жизнь наполнена смыслом. Понимаю, что на моей стороне правда — и все окружающие это понимают, включая арестантов и тюремщиков. Приобретаю жизненный  опыт, который делает меня сильнее, мудрее и, как ни странно, добрее. И самое главное: я живу в гармонии с собой", — написал оппозиционер.

Политик признал, что бытовой дискомфорт "напрягает" его, и что ему не хватает ряда привычных вещей. "Но я точно знаю, что если бы сбежал, то остался бы несчастным, эмоционально покалеченным и потерявшим самоуважение человеком", — продолжил он свою мысль.

В декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Яшина* к 8,5 годам лишения свободы по делу о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ). Позже его этапировали в СИЗО-1 Ижевска, однако в начале февраля вернули в московский СИЗО-4 "Медведь". Там политик находится и сейчас.

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов


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