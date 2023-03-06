Светлану Тихановскую заочно приговорили к пятнадцати годам колонии

Суд в Минске заочно приговорил к 15 годам колонии общего режима политика Светлану Тихановскую, боровшуюся в 2020 году за пост президента Белоруссии. Об этом сообщает БелТА. 40-летнюю фигурантку, называющую себя законно избранным президентом, признали виновным по десяти уголовным статьям, среди которых - приготовление к захвату власти, создание "экстремистских формирований", участие в массовых беспорядках и разжигание вражды.

Вместе с ней Тихановской осудили бывшего министра культуры Белоруссии Павла Латушко, который получил 18 лет заключения.

По официальным данным белорусского избиркома, Александр Лукашенко в августе 2020 года набрал 80% голосов, а Тихановская - 10%. Официальные результаты возмутили жителей крупных городов, которые в течение несколько месяцев выходили на улицы с требованием отмены итогов выборов. К концу года протесты были подавлены, а Тихановскую вынудили покинуть страну. Наиболее активные участники сопротивления, не успевшие эмигрировать, подверглись судебному преследованию. Супруг кандидата в президенты Сергей Тихановский отбывает восемнадцатилетний срок.

Отметим, что на прошлой неделе десять лет заключения получил прошлогодний лауреат Нобелевской премии мира, правозащитник Алесь Беляцкий. Среди прочего, ему инкриминировали финансирование протестных акций 2020 года, одним из главных героев которых была Тихановская.

фото: Светлана Тихановская / YouTube (скриншот)