Суд в Белоруссии приговорил к 18 годам тюрьмы оппозиционера Сергея Тихановского

В Белоруссии суд приговорил к 18 годам колонии оппозиционера Сергея Тихановского: мужчину обвинили в организации массовых беспорядков, разжигании вражды, препятствовании деятельности избиркома и организации действий, нарушающих общественный порядок, пишет "Белта".

Соратники Тихановского Артём Саков, Дмитрий Пoпoв, Игорь Лосик, Владимир Цыганович и Николай Статкевич получили от 14 до 16 лет тюрьмы.

Сергей Тихановский является мужем Светланы Тихановской, выгдвигавшейся на пост президента Белоруссии в ходе выборов 2020 года. Тогда начиная с 9 августа белорусы выходили на многотысячные протесты, требуя признать недействительными итоги выборов, согласно которым, по данным ЦИК, победил с результатом около 80% голосов действующий президент Александр Лукашенко. Они считают победителем Светлану Тихановскую. После того, как силовики начали массовые посадки участников протестов, она вынуждена была под давлением уехать из страны.

До задержания Тихановский вёл популярный YouTube-канал "Страна для жизни", на котором критиковал режим Лукашенко. Сам он тоже планировал участвовать в выборах главы государства.

Под арест Тихановского отправили в мае 2020 года.