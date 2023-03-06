Владимиру Кара-Мурзе* продлили арест на полгода

Мосгорсуд продлил срок пребывания в следственном изоляторе для журналиста и оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы* до 27 августа. Об этом соощает "Новая газета Европа". Арестант проходит обвиняемым по трем статьям Уголовного кодекса.

Как и прежде, защита не смогла добиться смягчения меры пресечения. На последнем заседании необходимость в этом выросла, поскольку Кара-Мурза* стал испытывать проблемы со здоровьем: у него стали неметь конечности вследствие полинейропатии. Этот диагноз исключает возможность нахождения под стражей, однако ходатайство защиты о предоставлении медицинских документов судья отклонил. Следующее заседание состоится ровно через неделю и вновь пройдет в закрытом режиме.

Напомним, что политику, арестованному прошлой весной, инкриминируют фейки про армию (ст. 207.3 УК), осуществление деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК) и государственную измену (ст. 275.1 УК). В конце февраля Кара-Мурзу* на несколько дней поместили в карцер.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в единый реестр иноагентов