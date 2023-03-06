Суд в Петербурге продлил арест медбрату, обвиняемому в попытке поджечь военкомат

Дзержинский районный суд Петербурга продлил до 9 мая срок пребывания под стражей медбрату Максиму Асрияну, которого преследуют по делу о терроризме (ч. 1 ст. 205 УК) и обвиняют в попытке поджечь здание военкомата в Купчино. О судебном решении сообщает городской портал MR7.

Примечательно, что в ходе следственных действий Асриян признал имевшееся у него намерение устроить пожар в здании на Южном шоссе, но впоследствии отказался от показаний.

По версии силовиков, фигурант 1 октября добрался до военкомата с двумя бутылками с горючей жидкостью, желая их воспламенить, но на месте действия его планам помешало наличие сотрудников Росгвардии.

Медбрата задержали в Пулково 7 октября прошлого года при попытке улететь на юг страны. Теперь ему грозит до пятнадцати лет заключения. Оказавшись в СИЗО, Асриян стал жаловаться на проблемы со здоровьем.