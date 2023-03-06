ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 6 марта, 20:18

Суд в Петербурге продлил арест медбрату, обвиняемому в попытке поджечь военкомат

фото ЗакС политика Суд в Петербурге продлил арест медбрату, обвиняемому в попытке поджечь военкомат

Дзержинский районный суд Петербурга продлил до 9 мая срок пребывания под стражей медбрату Максиму Асрияну, которого преследуют по делу о терроризме (ч. 1 ст. 205 УК) и обвиняют в попытке поджечь здание военкомата в Купчино. О судебном решении сообщает городской портал MR7.

Примечательно, что в ходе следственных действий Асриян признал имевшееся у него намерение устроить пожар в здании на Южном шоссе, но впоследствии отказался от показаний.

По версии силовиков, фигурант 1 октября добрался до военкомата с двумя бутылками с горючей жидкостью, желая их воспламенить, но на месте действия его планам помешало наличие сотрудников Росгвардии.

Медбрата задержали в Пулково 7 октября прошлого года при попытке улететь на юг страны. Теперь ему грозит до пятнадцати лет заключения. Оказавшись в СИЗО, Асриян стал жаловаться на проблемы со здоровьем.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама