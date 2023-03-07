Фракция "Яблоко" внесла в Мосгордуму проект амнистии по уголовным статьям о фейках и дискредитации армии

Депутаты фракции "Яблоко" в городской думе Москвы внесли на рассмотрение столичного парламента проект постановления Госдумы "Об объявлении амнистии", согласно которому предлагается прекращение уголовных дел по статьям 207.3 (фейки об армии), 280.3 (дискредитация армии), 284.2 (призывы к санкциям против России) УКР, информирует 7 марта пресс-служба партии.

В "Яблоке" уверены, что благодаря амнистии фигурантов дел по обозначенным статьям можно будет освободить из СИЗО, а уже осуждённых - от наказания и последующего снятия судимости. Амнистированию также подлежат граждане, приговорённые к наказанию, не связанному с лишением свободы, условно осуждённые; лица, наказание которым отсрочено, а также условно-досрочно освобождённые.

В случае, если депутаты Мосгордумы примут постановление, а Госдума его впоследствии одобрит, то на свободу смогут выйти политик Илья Яшин*, муниципал Алексей Горинов, художница Александра Скочиленко, абаканский журналист и член "Яблока" Михаил Афанасьев и многие другие.

Следует напомнить, что новые наказания за распространение фейков и дискредитацию Вооружённых сил РФ появились в КоАП и Уголовном кодексе немногим после начала военной спецоперации - 4 марта 2022 года.

Добавим также, ранее во вторник, 7 марта, депутат Госдумы от СРЗП Николай Новичков попросил Минюст ликвидировать партию "Яблоко".

*Минюст РФ внёс Илью Яшина в единый реестр иноагентов