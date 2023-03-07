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Новости 16:41

До конца марта компания Henkel намерена полностью уйти из России

фото ЗакС политика До конца марта компания Henkel намерена полностью уйти из России

Немецкий производитель бытовой химии Henkel полностью собирается свернуть свою деятельность в России до конца месяца. Об этом говорится в отчете компании за прошлый год, на который ссылается "Интерфакс". Общие продажи компании за год выросли на 11,6%.

"Предполагается, что промышленный спрос будет более сдержанным, чем в предыдущем году, и что темпы роста потребительского спроса в ключевых областях бизнеса Henkel по производству потребительских товаров замедлятся", - гласит текст финансового отчета.

О нежелании продолжать бизнес в России представители Henkel заговорили еще прошлой весной. На тот момент на российских предприятиях компании числилось 2,5 тысячи сотрудников, которым пообещали продолжать выплачивать оклады.

Во вторник 7 марта также стало известно о стремлении пивоваренной компании Heineken продать все российские активы до наступления лета.

фото: henkel.ru


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