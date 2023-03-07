До конца марта компания Henkel намерена полностью уйти из России

Немецкий производитель бытовой химии Henkel полностью собирается свернуть свою деятельность в России до конца месяца. Об этом говорится в отчете компании за прошлый год, на который ссылается "Интерфакс". Общие продажи компании за год выросли на 11,6%.

"Предполагается, что промышленный спрос будет более сдержанным, чем в предыдущем году, и что темпы роста потребительского спроса в ключевых областях бизнеса Henkel по производству потребительских товаров замедлятся", - гласит текст финансового отчета.

О нежелании продолжать бизнес в России представители Henkel заговорили еще прошлой весной. На тот момент на российских предприятиях компании числилось 2,5 тысячи сотрудников, которым пообещали продолжать выплачивать оклады.

Во вторник 7 марта также стало известно о стремлении пивоваренной компании Heineken продать все российские активы до наступления лета.

фото: henkel.ru