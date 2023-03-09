СК отказался разглашать данные о проверке обстоятельств смерти неонациста Тесака

Данные об обстоятельствах доследственной проверки обстоятельств смерти неонациста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, не подлежат разглашению в связи с позицией следствия, сообщило 9 марта ТАСС со ссылкой на ответ на запрос из следственного управления СК РФ по Челябинской области.

В своем ответе управление сослалось на недопустимость разглашения данных предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ) и на пункты закона "О Следственном комитете Российской Федерации", регламентирующие деятельность ведомства. "В настоящее время какая-либо информация, касающаяся обстоятельств сообщения, обозначенного в вашем запросе, в соответствии с позицией следствия разглашению не подлежит", — говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС.

Как уточнило информагентство, 26 мая прошлого года адвокат Алексей Михальчик сообщил о возобновлении доследственной проверки по факту смерти Марцинкевича. До этого проверка завершилась отказом в возбуждении уголовного дела, но это решение было оспорено в кассационной инстанции.

Тело Марцинкевича было обнаружено в камере челябинского СИЗО в сентябре 2020 года. По официальной версии, причиной смерти стал суицид, родственники неонациста склонялись к версии об убийстве. В конце февраля суд прекратил дело Марцинкевича об убийстве двух и более лиц по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 105 УК РФ) в связи с ходатайством его отца. Произошло это после получения отказа рассматривать дело с участием коллегии присяжных.