Из-за истязания школьника на севере Петербурга завели уголовное дело

Петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту длительных издевательств над школьником в Выборгском районе некоей группой лиц, о чем сообщается на сайте регионального управления СК. Дело расследуют по статье об истязании (п.п. "г", "е" ч.2 ст. 117 УК).

Регулярное насилие к 15-летнему школьнику применялось, по версии силовиков, в период с ноября 2021-го по январь нынешнего года. Правоохранители помимо выяснения всех обстоятельств конфликта проверяют сведения о похожих преступлениях в районе.

Отметим, что за последнюю неделю об эпизодах с применением насилия в отношении школьников становится известно все чаще, причем речь идет именно о Выборгском районе. Так, на Большом Сампсониевском проспекте в прошлую пятницу двое молодых людей напали на старшеклассника, применив к нему электрошокер и ракетницу, после чего были задержаны и арестованы. Накануне глава СК Александр Бастрыкин велел возбудить дело из-за систематических нападений на школьников в Выборгском районе. По его сведениям, грабежами и избиениями занимается некая организованная группа мигрантов из Африки.