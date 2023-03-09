Еврейский конгресс предложил писать слово холокост с заглавной буквы

Слово холокост следует писать с прописной буквы, соответствующее изменение следует внести в правила русского языка, считают в Российском еврейском конгрессе. С соответствующей инициативой организация обратилась в Орфографическую комиссию и Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН, сообщил РБК 9 марта.

"Мы обратили внимание, что многие – в том числе федеральные – СМИ пишут слово "Холокост" со строчной (маленькой) буквы. В этом они руководствуются орфографическими словарями, где зафиксировано такое написание", - цитирует издание пресс-службу конгресса.

Необходимость нововведения в РЕК объяснили желанием отделить понятие холокоста от слова геноцид и помешать использованию в речи первого слова в качестве синонима для второго. Холокост обозначает "конкретную историческую трагедию, геноцид по национальному признаку еврейского народа", унесший жизни шести миллионов человек, и потому корректным стало бы написание термина с заглавной буквы, полагают инициаторы обращения.

Ранее член СПЧ Александр Брод предложил ввести уголовную ответственность за отрицание холокоста. Вскоре после этого стало известно о внесении новых слов в словарь Института русского языка имени В. В. Виноградова.