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Новости 16:44

Единственное здание на Охтинском мысу готовят к сносу

фото ЗакС политика Единственное здание на Охтинском мысу готовят к сносу

Единственное уцелевшее в 2000-х годах здание на Охтинском мысу здание начали готовить к сносу, пишет издание "Канонер". Речь идет о четырехэтажной административно-производственной постройке по адресу Свердловская набережная, 74. В своем нынешнем виде она появилась в устье Охты в 1991 году. 

Через участок под зданием хотят проложить дорогу, которая будет вести к строящемуся деловому центру ПАО "Газпром нефть". Последний, в свою очередь, собираются возводить на месте археологических раскопок, вопреки протестам градозащитников, которые добиваются создания на Охтинском мысу археологического музея. Идею открытия музея более двух лет назад одобрил президент.

Проект сноса подготовило ООО "Институт строительного проектирования "Геореконструкция"".


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