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Новости 18:08

Директор ТЮЗ объяснила, почему организаторы переименовали фестиваль "Радуга"

фото ЗакС политика Директор ТЮЗ объяснила, почему организаторы переименовали фестиваль "Радуга"

Директор Театра юных зрителей им. Брянцева Светлана Лаврецова объяснила, почему ТЮЗ отказался от привычного названия фестиваля "Радуга" из-за возможных опасений сравнения с "пропагандой" ЛГБТ, передаёт "Фонтанка". Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обращался в своём Telegram-канале к подписчикам с призывом  "сохранять здравый смысл" и "не впадать в крайности" в борьбе с "пропагандой" нетрадиционных отношений.

"Всегда нам говорили, что мы поддерживаем сексуальные меньшинства, но мы объясняли всегда и получали поддержку: мы говорили, что у нас 7 цветов (для тех, кто не посвящен, у сексуальных меньшинств — 6). Нас это не касается, и к нам это не имеет никакого отношения", — поделилась Лаврецова.

В вопросе о переименовании фестиваля она сообщила, что проект претерпел перемены, поэтому его организаторы решили сделать акцент на "пропагандировании" самого театра, а именно — его основателя Александра Брянцева.

"Потому что иногда мы приезжаем в какой-то город на гастроли, и никто не знает, кто такой Брянцев, никто не знает аббревиатуру ТЮЗ. Поэтому для нас очень важно сегодня, чтобы наш театр звучал. Не название фестиваля, а имя нашего театра", — заключила Лаврецова.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своей нетерпимостью к любого рода проявлениям ЛГБТ, заступился за радугу. К подобному высказыванию его сподвигло решение ТЮЗа им. Брянцева о переименовании театрального фестиваля "Радуга", вызванное нежеланием ассоциироваться с ЛГБТ.

Фото: "Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева" / "ВКонтакте"


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