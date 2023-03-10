Директор ТЮЗ объяснила, почему организаторы переименовали фестиваль "Радуга"

Директор Театра юных зрителей им. Брянцева Светлана Лаврецова объяснила, почему ТЮЗ отказался от привычного названия фестиваля "Радуга" из-за возможных опасений сравнения с "пропагандой" ЛГБТ, передаёт "Фонтанка". Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обращался в своём Telegram-канале к подписчикам с призывом "сохранять здравый смысл" и "не впадать в крайности" в борьбе с "пропагандой" нетрадиционных отношений.

"Всегда нам говорили, что мы поддерживаем сексуальные меньшинства, но мы объясняли всегда и получали поддержку: мы говорили, что у нас 7 цветов (для тех, кто не посвящен, у сексуальных меньшинств — 6). Нас это не касается, и к нам это не имеет никакого отношения", — поделилась Лаврецова.

В вопросе о переименовании фестиваля она сообщила, что проект претерпел перемены, поэтому его организаторы решили сделать акцент на "пропагандировании" самого театра, а именно — его основателя Александра Брянцева.

"Потому что иногда мы приезжаем в какой-то город на гастроли, и никто не знает, кто такой Брянцев, никто не знает аббревиатуру ТЮЗ. Поэтому для нас очень важно сегодня, чтобы наш театр звучал. Не название фестиваля, а имя нашего театра", — заключила Лаврецова.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своей нетерпимостью к любого рода проявлениям ЛГБТ, заступился за радугу. К подобному высказыванию его сподвигло решение ТЮЗа им. Брянцева о переименовании театрального фестиваля "Радуга", вызванное нежеланием ассоциироваться с ЛГБТ.

Фото: "Санкт-Петербургский ТЮЗ им. А.А. Брянцева" / "ВКонтакте"