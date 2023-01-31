Милонов заступился за радугу и пожелал чаще видеть ее в небе

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов ("Единая Россия"), известный своей непримиримой позицией по отношению к ЛГБТ, выступил 31 января против "охоты за радугой". К подобным призывам его сподвигло решение ТЮЗа имени А. А. Брянцева о переименовании театрального фестиваля "Радуга", вызванное нежеланием ассоциироваться с сексуальными меньшинствами.

"Название данного фестиваля не имеет ничего общего с пропагандой ЛГБТ", — выразил свою позицию Милонов в личном Telegram-канале. "Упаси Бог сейчас кого-нибудь охотиться за радугой! <...> Радугу выводят фломастерами на своих первых рисунках наши дети!" — продолжил он.

В целом, по мнению единоросса, петербургским театральным деятелям следует пользоваться старым названием. Он также написал, что "лично просит" их об этом. При этом он не упустил шанса высказаться об ЛГБТ, объявив их шестицветный символ "радугой-мутантом".

"Не надо бояться радуги! Дай Бог нам всем чаще видеть ее на небе!" — завершил свои рассуждения Милонов.

Ранее петербуржец вызвал полицию в боулинг, заподозрив участников гавайской вечеринки в пропаганде ЛГБТ. Позже официальная "Парламентская газета" сообщила, что рассказ об ЛГБТ как о нормальном явлении будет расцениваться как пропаганда нетрадиционных отношений.