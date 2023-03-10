Суд в Костроме заочно арестовал экс-главу местного штаба Навального*

Свердловский суд Костромы вынес решение о заочном аресте бывшего главы местного штаба Навального* Александра Зыкова, сообщил 10 марта правозащитный проект "Сетевые свободы". Перед этим следствие переквалифицировало уголовное дело о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК РФ), возбужденное против оппозиционера, с части 1 на часть 2, тем самым ужесточив возможное наказание для него.

Как уточняет "Медиазона"**, теперь Зыкова обвиняют в распространении заведомо ложной информации об армии по мотивам политической ненависти или вражды. Наказание за это предусматривает, среди прочего, от пяти до 10 лет лишения свободы.

В вину Зыкову ставится публикация семи постов во "ВКонтакте" на тему спецоперации на Украине. Сам он находится за пределами России, в сентябре 2022 года МВД объявило его в розыск. В октябре силовики устроили обыск в жилище матери оппозиционера.

*ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

**Минюст РФ внёс "Медиазону" в единый реестр иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.